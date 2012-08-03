Мясникович: Военнослужащие, все люди в погонах, должны обеспечиваться жильём за счёт льготных кредитов и с государственной поддержкой в течение пяти лет

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание с участием прокуроров со всей Беларуси, руководителей силовых подразделений, с которыми идет взаимодействие прокуратуры, вице-премьерами и губернаторами.

Прокуроры из разных регионов жаловались на кадровый голод. Генпрокурор рассказал, что для борьбы с этим недугом в самых проблемных регионах, таких как постчернобыльские, зарплату сотрудникам стали повышать за счет внутренних резервов.

«Настоящий прокурор, - выслушав, ответил президент, - свое ремесло никогда не бросит ради материальных благ. Вопрос, скорее, в подборе специалистов».

Президент предложил заниматься этим ещё до набора их в ВУЗы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Не может военный человек придти и уйти свободно. Должны быть какие-то обязательства. Не все же в деньгах, квартирах и социальных вопросах. Это не значит, что я отпихиваюсь от социальных проблем. Вы знаете мою позицию по обеспечению жильём людей. Первое место — это многодетным семьям, а потом — военным людям. Надо внести предложение, чтобы студенты, обучаясь на юридическом факультете, думали о том, что им придется защищать конституционные права людей, а не думали о том, в какую коммерческую структуру попасть, чтобы побольше получить и получше устроиться.

О том, что в ближайшее время появится Указ о повышении должностных окладов, в том числе и прокуроров, рассказал премьер-министр Михаил Мясникович. Значительно увеличено и финансирование прокуратур. Расходы с учетом инфляции будут заложены и в бюджете на будущий год.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Указ находится сейчас на рассмотрении главы государства. Его суть в том, чтобы с первого сентября повысить должностные оклады за классные чины прокуроских работников. Мы полагаем, что военнослужащие, все люди в погонах, должны обеспечиваться жильём за счёт льготных кредитов и с государственной поддержкой в течение пяти лет.