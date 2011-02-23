Мясникович: Обвального роста цен в Беларуси не будет! Никаких урезаний бюджетных расходов не планируется

Сегодня в Овальном зале обсуждали ближайшее экономическое будущее страны. Депутаты одобрили программу работы Правительства на пять лет. Планка 2015 года — новое качество экономического роста. Пример — опыт Китая, Кореи и Сингапура, то есть стран, совершивших настоящий технологический рывок в своем развитии.

Ровно неделю назад вице-премьеры в Овальном зале представляли программу действий обновленного Совета министров. Это было не так просто. Депутаты задали им около 60 вопросов. Все замечания учли, а программу обновленного Совмина оперативно в такие короткие сроки доработали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

После общения с депутатами программу дополнили. В разделе АПК прописали возможности создания личных подсобных хозяйств и увеличение производства детского питания. Больше внимания в Совмине уделят и финансированию фундаментальной науки.

Валентина Журавская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Понятное дело, что идет реорганизация производств. Сегодня стоит задача на 5-летие — создать новые производства, которые будут производить новое высокотехнологичное оборудование, чтобы наша продукция была экспортируемой, востребованной.

Эта «дорожная карта» Совета министров написана так, что в ней — цитата — «не тонет живое дело». Акценты еще раз с трибуны расставляет премьер-министр. Мясникович повторяет: «В этом году будут предприняты все решения, чтобы Беларусь могла войти в тридцатку стран с благоприятным бизнес-климатом», тем более что инвестиции в экономику к 2015 году должны увеличиться в шесть раз. Нарастить экспорт товаров в два раза и выйти в итоге на положительное сальдо внешней торговли — вот приоритеты.

Казалось бы, столько вопросов прозвучало, но, пользуясь случаем, парламентарии спросили главу правительства о росте цен. Это волнует каждого в стране.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Это не какая-то цель Правительства — накручивать цены. Это живая экономика, живой организм. Какого-либо обвального роста цен в Беларуси не будет. Ничего плохого не будет. У нас нет совершенно никаких предпосылок, чтобы что-то обвалилось, случилось или взлетело куда-то. У нас достаточно стабильная экономика. Экономика на подъеме. Многие наши предприятия в январе показали великолепные результаты.

Программа действий на пятилетку называют беспрецедентно тяжелой. Нужен рывок, который в свое время сделали Китай, Корея, Сингапур. Но это все равно не повод урезать социалку.

Михаил Мясникович:

У нас социально ориентированная экономика. Никаких посягательств или урезаний бюджетных расходов не планируется.

Новое правительство нацелено на создание холдингов. Они появятся в льняной, кожевенно-обувной отрасли, а также в АПК, пищепроме и деревообработке. Озвучил премьер и подходы обновленного Совмина по поводу приватизации.

Михаил Мясникович:

Речь идет о том, чтобы создать определенный бизнес, в том числе государственный, продать его. За эти деньги создать еще один бизнес, новые рабочие места, еще продукцию, причем ту, которая будет востребована.

Все ответы парламентариям пришлись по душе. Они поблагодарили Совмин за работу бок о бок. Уже после этого сказали свое «да» правительству. И программу одобрили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».