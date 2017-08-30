Мы видим достаточно много позитивных моментов: Польша намерена расширить сотрудничество с Беларусью

Усилить экономические взаимоотношения, укрепить политический диалог и обрасти выгодными контрактами – все это возможно уже в ближайшие годы, уверены парламентарии.

Новости Беларуси. Польский сейм намерен расширить сотрудничество с парламентом нашей страны. О таком желании соседей заявил вице-спикер Рышард Терлецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

У нас достаточно стабильный на протяжении последних лет держится товарооборот. И есть его рост, не взирая на сложные экономические условия. У нас достаточно активная инвестиционная политика со стороны польских партнеров. Поэтому мы видим достаточно много позитивных моментов, которые могли бы усилить наши позиции.

Напоминаем, что Беларусь и Польша стремятся увеличить товарооборот до четырех миллиардов долларов.

Вдобавок бизнес-элита соседней республики все больше доверяют инвестиционному климату Беларуси. По этому показателю коммерсанты государства польского входят в топ-7, а это сотни миллионов долларов, которые вливаются в белорусскую экономику ежегодно.