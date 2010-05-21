МВД России и Беларуси намерены совместно бороться с коррупцией

Как было заявлено в Бресте на коллегии ведомств – уже подготовлен проект межправительственного соглашения.

В документе идет речь о противодействии взяточничеству, отмыванию денег, хищениям и другим преступлениям. Так же Беларусь и Россия создают совместные базы данных для контроля за миграционными процессами и борьбой с терроризмом.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:

– Тема борьбы с коррупцией была, есть и будет всегда актуальна. Сегодня, в условиях, когда активно и широко развиваются интеграционные процессы между нашими государствами, вы знаете, в ближайшее время вступит в действие Таможенный союз, у нечистых на руку людей, с деградированными понятиями морали и совести, появятся более широкие возможности для проявления фактов коррупции.

Рашид Нургалиев, министр внутренних дел Российской Федерации:

– Здесь имеется в виду наша основная работа, которая проводится на протяжении длительного времени – это проблемы взяточничества, хищений, отмывания денежных средств, полученных преступным путем. И за всем этим стоит конкретный человек.