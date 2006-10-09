МВД не допустит незаконную миграцию на территорию Беларуси

Тем временем, около миллиона вполне трудоспособных граждан нигде не работают, и, соответственно, не платят налоги стране. Среди них, по самым скромным подсчетам, около 300 тысяч - нелегалы. И лишь порядка 5 тысяч из них официально известили власти о том, что они работают за рубежом, и, соответственно, делятся с государством своим заработком согласно Закону.
В Беларуси между тем подготовлен проект государственной программы по возвращению из-за границы соотечественников, в прошлом выехавших за пределы республики.
Документ направлен на привлечение в республику трудовых ресурсов. В частности, предусмотрено, что для бывших соотечественников будут предусмотрены определенные льготы по сравнению с другими эмигрантами.
Отметим, что в настоящее время наметилась положительная динамика возвращения бывших граждан в республику. В этом списке лидируют такие государства, как Россия и Украина. Всего за получением белорусского гражданства ежегодно обращаются около 15 тысяч человек, а выезжают из страны порядка 10 тысяч. Иностранным гражданам выдается около тысячи разрешений для занятия легальной трудовой деятельностью.