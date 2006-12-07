МВД Беларуси обработало свыше миллиона миграционных карт единого образца

С 1 ноября введение такого документа позволило обеспечить равенство прав граждан в области свободы передвижения, выбора места пребывания и жительства, а также обеспечить контроль граждан из третьих стран.Также налажено эффективное взаимодействие правоохранительных органов Беларуси с МВД, федеральной миграционной службой России в пресечении каналов нелегальной миграции. Создана база данных на граждан, для которых закрыт въезд на территорию Содружества. Сегодня в нее внесено более 59 тысяч иностранных граждан.