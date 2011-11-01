МВД Беларуси: Идет прирост численности населения за счет мигрантов из других стран

В 2007 – 2010 годах была реализована первая Национальная программы демографической безопасности Республики Беларусь. Ее главным результатом стало снижение убыли населения практически вдвое. Но с 2011 года ситуация вновь стала меняться не в лучшую сторону. Большие надежды правительство возлагает на программу демографической безопасности на 2011-2015 годы. Достигнуть положительного результата планируется путем снижения смертности, увеличения миграционного прироста. И главной задачей остается стимулирование рождаемости в Беларуси.

Вера Лабкович, начальник управления народонаселения гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты РБ:

Национальная программа выстроена по трем ключевым направлениям: государственная поддержка семьи и детства, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения, оптимизация миграционных потоков.

Игорь Игнатович, начальник Управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу департамента по гражданству и миграции МВД РБ:

У нас идет прирост численности населения за счет людей из других стран. Это Россия, Украина, Казахстан и часть из стран дальнего зарубежья.

Третьей программой предусмотрен большой перечень мероприятий, который привлечет к нам внешнюю миграцию. С этой целью изучается необходимость и наличие рабочих мест, наличие трудовых ресурсов. Мы вышли с инициативой внести изменения в законодательные акты, которые регулируют миграционные процессы, с целью упрощения и сокращения сроков рассмотрения ходатайств. Уже есть в законодательстве статья, которая предусматривает – наниматель имеет право ходатайствовать перед органами внутренних дел, что такой-то специалист ему нужен.

На МВД возложена обязанность разработать нормативный акт, который будет регламентировать порядок выдачи выплаты. В этот нормативный акт мы закладываем условия по ограничению по возрасту. Пособие будет выплачиваться людям от 25 до 45 лет. Это трудоспособный возраст, который имеет специальность.

Материальная помощь будет организована на уровне исполкомов. И не только представители миграционных служб будут решать, сколько выплачивать. Будет создаваться комиссия. Исходя из необходимости данного специалиста, будет решаться, сколько ему выплачивать.