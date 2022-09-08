Муковозчик о лишении гражданства: напомню выход, который будет открыт ещё какое-то время: «Домой. На коленях. Ползком»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Лишение гражданства беглых экстремистов, а также амнистия в преддверии Дня народного единства. На эти темы рассуждает Андрей Муковозчик. Рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Здрасьте! Знаете, мы с вами не так внимательно смотрим совещания у Президента, как наши беглые – те ловят каждое слово. Ведь это им, сидящим без информационной повестки, дает иллюзию жизни. Можно даже сказать, что волшебного пенделя из Минска уже привыкли с нетерпением ждать и под Вильней, и под Варшавой. А уж если речь на совещании зашла о гражданстве, амнистии, карте поляка и запрете въезда, то всполошилась вся беглая хевра. Даже распечатали подробную статью под названием «Как живется апатридам», то бишь людям без гражданства. Если коротко, плохо. Ну совсем плохо. Поэтому про лишение гражданства и ограничение въезда беглые предпочитают молчать. Чтоб не бередить рану, во-первых, и в надеждах, что пронесет, во-вторых.

Их и несет – пока еще гражданка Пилипчук, к примеру, требует амнистии: «Выйти должны абсолютно все». Ага, ну да, все наркоманы и все проститутки – в едином, так сказать, свободном строю. А также бандиты и экстремисты – те, которые пытались под откос пустить наши поезда, готовили террористические акты и пробовали убить наших граждан. Понятно, что такого не будет, но говорить о несбыточном становится тем легче и приятнее, чем больше проходит лет добровольной эмиграции. Эмигрантская хевра также пытается утешать друг друга, кто как может. Один «оналитик» рассказывает, что амнистия – это беспеременно от санкций: «Амнистия – это сочный привет всем, кто говорит, что санкции никогда и ничего не добиваются от белорусской власти». Тут «оналитик» сочно дает леща самому же себе: «Санкции не обваливают рэжым», – говорил он еще недавно. Для «оналитиков» высказываться противоречиво – это нормально. Ведь такие берут деньги за факт прогноза, а не за его сбычу.

Амнистия ко Дню народного единства 17 сентября – это, как сказал Президент, символический для нас и для народа шаг, важный момент в жизни для тех, кого выпускают на свободу. Лукашенко: за последние два года поумнели все, если эти люди раскаялись, к ним можно проявить снисхождение. Подробности. Одновременно амнистия – это «персональная ответственность МВД». Поэтому можно уверенно утверждать, что амнистия грозит не всем. Далеко не каждому. Скажем, вот цитаты из последних слов очередных осужденных экстремистов: «Время крепких хозяйственников и собирателей земель ушло». «Те, кого вынудили уехать, кого судят и прессуют в колониях, те, кто воюет, – они будут определять будущее Беларуси». «Жалею, что не приложил больше стараний, чтобы Россия в конце концов была разрушена. Чтобы мы увидели воплощение прямой демократии и подлинного народовластия тут, у нас, в Беларуси». Вот таким никакая амнистия, убежден, не грозит. Можно даже не волноваться – ни сидя здесь, ни сидя за границей. На фоне возбужденного бурления в среде беглых «Ой, а что ж это деется? А когда и визы отберут, и гражданство, кем мы будем?» совершенно не обратила на себя внимания другая новость. Латвия, например, целый год больше не будет выдавать виды на жительство гражданам Беларуси и России. То есть латвийские власти решили свои занятия геноцидом закрепить законодательно. Но политику лимитрофов нашим беглым обсуждать строго-настрого запрещено. Не может содержанка указывать спонсору, что ему делать, а что нет. Вот поэтому и квартиру, и диван, и мильен из-под дивана содержанка просит вернуть у бывшей родины. Лучше других понимая, что нынешние хозяева расстанутся с ней, как только исчезнет нужда.