Молодые парламентарии Беларуси и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

Наладить совместную работу в сфере интересов молодежи и дать старт новым проектам. Соглашение о сотрудничестве подписали молодые парламентарии Беларуси и Донецкой Народной Республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Представители нашего молодежного парламента посетили ДНР вместе с делегацией российских молодых законодателей. Подписанный в Донецке документ даст возможность проводить совместные мероприятия в очном формате или дистанционно. И тем самым открывать новые горизонты взаимодействия. Детально о развитии молодежного парламентаризма и о работе с подрастающим поколением поговорили за круглым столом. А своеобразным символом начала большого сотрудничества стала аллея из елей, которую вместе высадили на донецкой земле. Саженцы в Макеевку привезли из Беларуси.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Частичка Беларуси теперь будет расти на этой земле. Это как символ нашего сотрудничества. Те корни, те ростки, которые пустят эти деревья, послужат большим залогом нашего будущего. Конечно же, сегодня мы должны закладывать фундамент на молодежном уровне. Кому, как не молодежи, продолжать это сотрудничество спустя 10-15 лет.