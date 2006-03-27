Молодежный союз требует прекратить вмешательство во внутренние дела Беларуси

Члены БРСМ и ветеранской организации города Минска передали обращение к президенту и госсекретарю Соединенных Штатов Америки с требованием прекратить грубое вмешательство во внутренние дела Беларуси.Данный документ был передан во время прошедшего 27 марта у посольства США в Беларуси пикета. В акции протеста приняло участие более 50 молодых людей и ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщил председатель ветеранской организации Центрального района г.Минска Николай Стрелецкий, молодые люди и участники войны объединили свои силы во имя будущего своей родины. Он отметил, что некоторые государства мира проводят по отношению к Беларуси политику, которая противоречит международным нормам и не способствует укреплению дружественных связей между народами. Участники акции призвали руководство США уважать выбор белорусского народа. Пикеты против попыток оказать давление на Беларусь проходят сегодня также и у посольств Литвы, Польши и Франции, сообщает БелТА. Участники акции, которая проводится по инициативе белорусской молодежи и ветеранской организации, намерены и в последующие дни продолжить пикетирование посольства.