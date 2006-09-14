Молодежь стран СНГ укрепляет сотрудничество государств Содружества

14 сентября Совет по делам молодежи государств-участников СНГ собрались в Минске на организационное вече. В нем участвовали представители семи стран. Председателем совета стала заместитель министра образования Беларуси Татьяна Ковалева. Планируется, что отныне, белорусские студенты летом станут больше работать за пределами республики. И не только в России и Украине. Их также ждут в Казахстане и Татарстане. Будут налаживаться культурные и спортивные контакты. Молодежь намерена сказать свое слово и в науке.