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Молодежь стран СНГ укрепляет сотрудничество государств Содружества

14 сентября 2006 11:32
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14 сентября Совет по делам молодежи государств-участников СНГ собрались в Минске на организационное вече. В нем участвовали представители семи стран. Председателем совета стала заместитель министра образования Беларуси Татьяна Ковалева. Планируется, что отныне, белорусские студенты летом станут больше работать за пределами республики. И не только в России и Украине. Их также ждут в Казахстане и Татарстане. Будут налаживаться культурные и спортивные контакты. Молодежь намерена сказать свое слово и в науке.

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