Молодежь Беларуси передала обращение в посольство Польши

В посольство Польши в Беларуси передано обращение молодежи с призывом не вмешиваться во внутренние дела нашей страны.В заявлении Центрального комитета БРСМ отмечается, что юноши и девушки Беларуси крайне обеспокоены политикой двойных стандартов в отношении нашей республики. В документе также сказано, что молодежь выступает за политическую стабильность и высокую культуру отношений, за единые принципы и нормы международного права, за уважение выбора белорусов, стремящихся к миру со всеми странами и народами.