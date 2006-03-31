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Молодежь Беларуси передала обращение в посольство Польши

31 марта 2006 12:34
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В посольство Польши в Беларуси передано обращение молодежи с призывом не вмешиваться во внутренние дела нашей страны.В заявлении Центрального комитета БРСМ отмечается, что юноши и девушки Беларуси крайне обеспокоены политикой двойных стандартов в отношении нашей республики. В документе также сказано, что молодежь выступает за политическую стабильность и высокую культуру отношений, за единые принципы и нормы международного права, за уважение выбора белорусов, стремящихся к миру со всеми странами и народами.

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