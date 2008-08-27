Молдова отмечает День независимости

Беларусь с этой страной традиционно связывают дружба, доверие и взаимное уважение.

Кроме того, наша республика остается для Молдовы одним из важнейших торгово-экономических партнеров. Договорная база насчитывает более 70 документов. В 2007 году товарооборот между странами впервые превысил 200 миллионов долларов и увеличился на 60% по сравнению с предыдущим годом. А за первое полугодие текущего уже превысил 182 миллиона. И уже в этом году предстоит запуск совместного производства тракторов с участием заводов Минска и Кишинева.

С национальным праздником – Днем Независимости Президента Молдовы Владимира Воронина поздравил Глава белорусского государства. Александр Лукашенко выразил убежденность, что отношения дружбы и сотрудничества между Беларусью и Молдовой, которые имеют глубокие исторические корни, будут и далее развиваться в интересах двух народов.

