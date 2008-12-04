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Молдова намерена перенять белорусский опыт в модернизации объектов здравоохранения

04 декабря 2008 11:50
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Правительственная делегация этой страны, посетила сегодня республиканский научно-практический центр "Кардиология" в Минске. Это ведущий медцентр страны, на базе которого выполняются сложнейшие и уникальные операции. Как известно, в кардиохирургии Беларусь занимает лидирующие позиции среди большинства стран постсоветского пространства. Гости ознакомились с оснащением отделений как диагностики, так и лечения заболеваний сердца.

Сегодня же делегация намерена посетить агрокомбинат "Ждановичи". Гостей интересует белорусская технология выращивания томатов без грунта. Запланирована также экскурсия по Национальной библиотеке и ознакомление с крупными спортивными объектами Минска.

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