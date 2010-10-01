Мнения журналистов региональных СМИ России о выступлении Александра Лукашенко

После пресс-конференции российские журналисты поделились своим мнением о встрече с Президентом Республики Беларусь.

Владимир Леонов, обозреватель газеты «Аргументы недели» (Москва):

Обычно политик имеет второй план. А с Александром Григорьевичем общаться интересно и слушать его интересно, потому что он говорит абсолютно откровенно.

Елена Веткина, журналист газеты «Озерские вести» (Челябинск):

Меня поразил тот объем информации, которым на высочайшем уровне компетентности владеет ваш Президент.

Анна Менгазетдинова, корреспондент информационного агентства «Двина-информ»:

Все примеры, которые возникали при ответах на вопросы о промышленности, о сельском хозяйстве, уходили к человеку. По-другому быть и не должно.

Лев Кощеев, обозреватель газеты «Уральский рабочий»:

Я ехал с определенным критическим настроем, но мне было интересно разобраться. Я увидел человека искреннего.

Александр Шилкин, заместитель главного редактора «Смоленской газеты»:

Тему он затронул хорошую. То, что есть предательство друзей. Высказался за Юрия Михайловича Лужкова. Прокомментировал это со своей точки зрения. Ну в этом и есть весь ваш Президент. Честность и порядочность.