Мнения СМИ и интернет-пользователей о новогоднем обращении Александра Лукашенко

Новости Беларуси. С Новым годом белорусов за несколько минут до наступления 2015-го традиционно поздравил Александр Лукашенко. Слова президента, а также антураж новогоднего обращения подчас могут сказать больше, чем многочасовое общение с журналистами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы иногда, сетуя на сиюминутные трудности, не замечаем самого важного, не ценим те дары, которые преподносит нам жизнь.

Подлинные ценности порой не заметны в обычной суете. И часто люди начинают понимать их значение только тогда, когда утрачивают их безвозвратно.

Главная ценность, за которую мы должны благодарить судьбу, – это мир. Мир в наших семьях, в нашей стране, в отношениях между людьми.

Уходящий год внезапно и трагически доказал нам подлинную ценность мира. Он показал всем нам – любые житейские проблемы отступают на задний план, начинают казаться мелкими и несущественными тогда, когда рвутся снаряды, свистят пули и льется кровь.

Нет у человека ничего дороже жизни. И нет права более важного, чем право на жизнь.

Нам надо понимать и помнить, на чем основывается подлинный мир. И что является главной угрозой для него.

Основа подлинного мира – это доброта, терпимость и согласие между людьми. Это готовность прощать чужие ошибки, это способность в чём-то поступаться своими интересами.

Семь минут белорусского лидера с краткими итогами года и поздравлениями с наступающим были растиражированы средствам массовой информации. Не только отечественными, но и зарубежными.

Ведущие масс-медиа России и Украины обратили внимание на том, что президент «посвятил выступление вопросу сохранения мира», «пожелал Украине мира».

Александр Лукашенко:

Каждый из нас желает скорейшего восстановления мира на земле наших братьев. Это искреннее, душевное чувство нашего народа. Мы, белорусы, желаем мира всем нашим друзьям и соседям. Мы делаем и будем делать все, что от нас зависит, чтобы сберечь его и защитить.

Эксперты констатируют рост интереса к деятельности и политической фигуре президента Беларуси. Так, например, в декабре число упоминаний главы государства в СМИ по сравнению с ноябрем увеличилось более, чем вдвое. Данные агрегатора новостей «Яндекс. Новости» указывают на то, что оно в течение последнего месяца 2014 года превысило 11 тысяч.

По мнению редакции радио «Эхо Москвы», новогоднее обращение Александра Лукашенко получилось и вовсе одним из самых проникновенных.

Да и по мнению пользователей (на одном из сайтов был опрос), лучшим поздравлением среди лидеров Беларуси, России и Украины выбрали обращение Александра Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Основные выводы аудитории лучшее поздравление у Президента Беларуси, потому что, цитата, «на человечности и единстве надо концентрироваться, а не на «победе», «врагах» или отдельно взятой родине»

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Мнение интернет-пользователя Андрея Михайлика (Россия):

Вот так нужно поздравлять с Новым годом! Просто и по-человечески, без глупого пафоса и показушной воинственности. Процветания братской Беларуси в новом году.

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Мнение интернет-пользователя Adriano Gonsales:

С Новым годом, братский народ! Очень люблю вас! И Бацька ваш найлепшы!

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Мнение интернет-пользователя Ivan S (Казахстан):

Молодец Бацька! Все правильно сказал! И не разделил никого на нации, а просто: дорогие соотечественники. Так что мы вместе – Казахстан, Россия, Беларусь. И все, кто с нами, милости просим.

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Мнение интернет-пользователя drozdba (Россия):

В Беларуси нормально живет народ. А. Лукашенко есть Президент Беларуси и делает свою работу во имя своей страны.

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Мнение интернет-пользователя olega isaenko (Россия):

Посмотрел обращения трех братских президентов. Пожалуй, самое предметное поздравление. Путин абстрактно изъяснялся, кроме фразы про Крым. Порошенко искал внешнего врага.

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Мнение интернет-пользователя Владимира Казакова (Беларусь):

Молодец! Уважаю! Без пафоса и красивых фраз. Все по делу! И люди это ценят.