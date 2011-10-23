Мнения о Евразийском Союзе экспертов ЕС (Казимиры Прускене, Райнера Линднера, Александра Рара)
Александр Рар, политолог (Германия):
Я думаю, что наступает очень интересное время, где Европейский Союз по-прежнему будет стараться консолидировать себя, даже спасать себя со всеми его сегодняшними проблемами, а на Востоке будет создаваться Евразийский Союз при помощи России, Беларуси и Казахстана, которые, может, будут стараться перенимать модель Европейского Союза. Модель, конечно, будет другая, она будет восточная. Там будут вырабатываться свои интеграционные принципы, нормы и правила. В итоге, об этом тоже говорят все лидеры Евразийского пространства, конечно, за этим стоит большая историческая идея общего объединения Европы в один общий Европейский дом.
Райнер Линднер, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (Германия):
Я думаю, что расширение в полном масштабе на постсоветском пространстве не ожидается. Нам понятно, что идет процесс интеграции на постсоветском пространстве. Это нормально. Мы, с точки зрения Евросоюза, это понимаем. 80% российского экспорта базируется на нефти и газе. От России именно это можно получить, я надеюсь, по белее или менее разумным ценам. Но скажем, товары инновационные, интересные технологии все-таки поступают с Запада.
Юрий Соколовский, депутат сейма (Латвия):
У этого объединения «От Лиссабона до Владивостока» есть большое преимущество. Если удастся реализовать такую, можно сказать, сверхидею, тогда у Европы будет будущее, потому что сейчас она находится в достаточно тяжелом состоянии, Европа топчется на месте. Мы видим, как динамично развивается Азия. Чтобы быть эффективными и составить нормальную конкуренцию, нужно объединяться, нужно складывать все усилия, все возможности.
Казимира Прускене, премьер-министр Литовской Республики (1990-1991 гг.):
Если смотреть с точки зрения Европейского Союза, то, конечно, Европейскому Союзу, как большому формированию, куда входят большие страны такие, как Германия, Британия, Франция, интереснее работать по тем же правилам с большим формированием, большим составом стран, чем с каждым отдельно. Выравниваются многие и технологические, и качественные параметры, требования к экономическим взаимосвязям как внутри, так и с внешним миром. Поэтому, скажем, отработав систему сотрудничества с Россией, по таким же правилам можно работать с Беларусью, с Казахстаном. И наоборот, если ее отработать с Беларусью, то по таким же правилам можно выходить и на большее экономическое пространство, на большие рынки.