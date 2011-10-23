Мнения о Евразийском Союзе экспертов ЕС (Казимиры Прускене, Райнера Линднера, Александра Рара)

Александр Рар, политолог (Германия):

Я думаю, что наступает очень интересное время, где Европейский Союз по-прежнему будет стараться консолидировать себя, даже спасать себя со всеми его сегодняшними проблемами, а на Востоке будет создаваться Евразийский Союз при помощи России, Беларуси и Казахстана, которые, может, будут стараться перенимать модель Европейского Союза. Модель, конечно, будет другая, она будет восточная. Там будут вырабатываться свои интеграционные принципы, нормы и правила. В итоге, об этом тоже говорят все лидеры Евразийского пространства, конечно, за этим стоит большая историческая идея общего объединения Европы в один общий Европейский дом.

Райнер Линднер, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (Германия):

Я думаю, что расширение в полном масштабе на постсоветском пространстве не ожидается. Нам понятно, что идет процесс интеграции на постсоветском пространстве. Это нормально. Мы, с точки зрения Евросоюза, это понимаем. 80% российского экспорта базируется на нефти и газе. От России именно это можно получить, я надеюсь, по белее или менее разумным ценам. Но скажем, товары инновационные, интересные технологии все-таки поступают с Запада.