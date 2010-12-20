Мнения европейских и американских наблюдателей о выборах Президента Беларуси

Международные наблюдатели отмечают высокую ответственность белорусских избирателей в этой кампании. Особое внимание они уделили предварительному голосованию. Многие из них посетили более 30 участков за последние дни.

Франц Массер, международный наблюдатель (Германия):

Так как я уже четвертый раз наблюдаю за выборами в вашей стране, это были парламентские, а сейчас второй раз – президентские, я уже изучил вше избирательное законодательство намного больше, чем другие. Я могу с полной ответственностью сказать, что я, как гражданин Германии, желал бы получить такие права, как вы здесь, в Беларуси.

Георгий Кодабрелидзе, международный наблюдатель (Грузия):

Вчера и сегодня мы посетили до 10 участков. В том числе и в Минске, и в регионах. Некоторые наши друзья сегодня находятся в регионах. Мы связываемся.

Мы меняемся мнениями не только с делегацией из Грузии. Вчера встречались с бельгийцами, испанцами, итальянцами. До сих пор нарушений, которые могли бы повлиять на выборы, на ход процесса, не было.

Дмитрий Новиков, международный наблюдатель (Россия):

Нигде, где мы побывали, а часть наших наблюдателей, представляющих Государственную Думу Российской Федерации приехали еще вчера, никаких нарушений не обнаружили.

Бернард Се, международный наблюдатель (Франция):

Сегодня я посетил шесть участков. К своему огромному удовольствию не заметил никаких нарушений. Всем очень доволен. Особенно, конечно, атмосферой.

Педро Аграмунт, международный наблюдатель (Испания):

В пятницу и вчера мы посетили несколько избирательных участков в Минском районе. А сегодня – в самом городе Минске. Мы можем констатировать то, что мы увидели собственными глазами: все организовано замечательно, в очень спокойной атмосфере. И нет никакого давления.

Йиржи Крживан, международный наблюдатель (Чехия):

Я прошел 15 комиссий. И, честно скажу, не нашел никаких нарушений. Разговаривал и с молодыми наблюдателями, и с наблюдателями постарше. Молодые – очень прогрессивные, имеют всякие мнения, но ни один из них не сказал, что сегодня было какое-нибудь нарушение.

Паскуале Несса, международный наблюдатель (Италия):

Все очень хорошо организовано.

Я был наблюдателем более 20 раз, и хочу сказать, что впечатления очень позитивные. Я видел организацию работы и очень наглядную прозрачность этой работы. Это очень важный момент для будущего и для демократии Беларуси.

Марк Балазев, международный наблюдатель (США):

Сама механическая сторона дела меня приятно удивила. Мне кажется, что по сравнению с прошлыми выборами, она стала еще более отточена в каких-то мелких, но важных деталях.

Второе, это настроение. Настроение там, где мы были, просто праздничное.