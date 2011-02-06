Мнение: Цель санкций ЕС - расколоть правящую элиту Беларуси

В последний день января Евросоюз поставил точку в отношении так называемого «белорусского вопроса». В черный список попали 158 человек. Европейцы пообещали также заморозить счета. Правда, с оговоркой, если таковые найдутся.

Вадим Карасев, директор Института Глобальных Стратегий (Украина):

Я не думаю, что в ситуации с Беларусью — это наказание будет результативно. Вот по отношению к Украине такая мера имела бы больший результат, учитывая то, что украинская элита более коррумпирована, более продажна, действительно у нее счета в западных банках, дети учатся в Европе, там они лечатся и там у них недвижимость. Даже семьи живут у некоторых правительственных чиновников Украины. Вот в Беларуси этого нет. Поэтому наказание — да, но я не думаю, что это ударит сильно по отношению к тем, на кого введен запрет и по отношению к тем, у кого нет счетов в западных банках.



Кому на самом деле был нужен список невыездных? Кто по версии авторитетных экспертов ЕС не достоин посещать Старый свет? И насколько добросовестно отнеслись к своей работе те, кто этот самый список составлял? Да и вообще, смогут ли показать такую страну на карте, если для некоторых Литва и Беларусь — одно и то же. Две страны перепутал американский сенатор Джон Маккейн, рассуждая в рамках Мюнхенской конференции по безопасности о белорусской оппозиции.

«Мы, представители Конгресса США, встречались вчера с президентом Литвы, мы очень благодарны за эту встречу. Мы имели возможность встретиться с членами оппозиции, многие из сограждан были в тюрьме», - заявил он, однако был прерван вопросом из зала: «Вы имели в виду Беларусь или Литву?»

«Да. Может быть, мы встретимся с представителями Беларуси и представителями оппозиции, к которым в Беларуси проявлялось жестокое обращение», - продолжил после небольшого замешательства американский сенатор.

Вадим Гигин, главный редактор журнала «Беларуская думка»:

Я точно знаю, что не все евродепутаты знают, где находится Беларусь. Сколько в ней живет людей, какая столица и какая она по территории. А уж тем более, кто за что отвечает. Эти списки писали в Минске некоторыми представителями европейских посольств совместно с нашими оппозиционерами и писались примерно как в 34-ом году составлялись списки для ночи длинных ножей, когда туда повписывали всех, кто кого не любит, кто кого ненавидит, у кого есть личные счеты.

Главному редактору журнала «Беларуская думка» шенген аннулировали еще задолго до официального обнародования фамилий невыездных. Прямо на границе. На глазах журналиста годовую визу просто перечеркнули. Но за кордон все же пустили, открыв одноразовый пропуск.

Петр Турунцев, политолог:

Беларусь существует под давлением санкций в том или ином виде уже на протяжении приблизительно последних 15 лет. Введение санкций имеет односторонний характер и здесь используются двойные стандарты. Все-таки на улицах Минска нет погибших. Тем не менее против таких стран, как Албания, Египет санкции не вводятся и наоборот, руководство этих стран поддерживается ЕС и США.



Но на самом ли деле там – на Западе – озабочены судьбой этих людей или все-таки истинные причины реакции ЕС далеки от игры в демократию? Вспомнить только события 2009-ого в Латвии, когда на улицах Риги манифестантов разгоняли с применением сил спецназа и даже НАТО. Однако тогда все шаги были одобрены, более того расценены как стандарт, как нормальная реакция на ненормальные действия.

Нормундс Гростиньш, лидер движения «Евроскептики» (Латвия):

А когда в Беларуси был разогнан насильственный незаконный митинг, тогда почему-то Брюссель озаботился тем, что демократию, видите ли, нарушают. Но это глупости. В любой стране такие действия повлекли бы самые суровые реакции. С введением санкций ЕС показал себя как организация, которая применяет грубые двойные стандарты. Подобные санкции являются чисто декоративными. Потому что они никак не могут повлиять на политика, который честно руководит своей страной.



Выражение «двойные стандарты» уже смело можно использовать в качестве характеристики и в целом к Евросоюзу, и к отдельным европейцам, стабильные, казалось бы, позиции которых меняются с каждой переменой политических реалий. Немецкий эксперт Александр Рар после введения санкций в отношении Беларуси резко изменил свое мнение о понятиях демократии. В интервью нашему телеканалу еще пару месяцев тому Рар заявляет:

Александр Рар, директор центра им. Бертольда Бейца при Германском Совете по внешней политике:

Я думаю, что такие вопросы решаются всё-таки на уровне элит или народного ощущения. Посмотрите, как Украину пытались тащить на Запад после «оранжевой революции», и где она сегодня оказалась. Естественно, есть какие-то круги, я сказал бы, скорее в Америке, нежели в Европе, которые смотрят на Беларусь, как именно на буферное государство в отношении России или как на государство-объект, который нужно вытащить из сферы влияния России, чтобы Россия не стала опять империей. В России есть такие политические силы, которые наоборот видят Беларусь, как свой щит против Запада. Но я думаю это всё мысли XIXвека, а мы живём в XXI и мы должны надеяться на то, что мы всё-таки выстроим общую Европу. За последние два года я чувствую, что Европа опять идёт в этом направлении. Не будет холодной войны, не будет новых стен. Ни в коем случае Беларусь не должна рассматриваться, как буферное государство или как объект, который должен быть то на одной стороне, то на другой. Беларусь сама будет развиваться.

И вот что говорит эксперт в интервью «Немецкой волне». Как будто уже и не тот Рар.

Александр Рар, директор центра им. Бертольда Бейца при Германском Совете по внешней политике:

Мы живем в 21 веке, когда международное право, во всяком случае в Европе, тоже меняется. Если здесь появляется государство, которое не играет по демократическим правилам и выбивается из общей цивилизации Запада, построенное на универсальных ценностях – демократии, правах человека, либеральной экономики, - то такое государство изолируют. Так было с Милошевичем, теперь так наказывают Лукашенко. Путина труднее наказать, Россия – огромная страна больше самой Европы.

Так все-таки, господин Рар, Запад есть хорошо или плохо? Государства должны идти своим путем или строится на универсальных ценностях, так называемой, европейской демократии?

Борис Паньшин, политолог:

Очень хотел бы посмотреть на них, как бы они ввели аналогичные санкции в отношении Китая, представителю которого они вручили Нобелевскую премию, а он находится под арестом. Вот почему против сильного партнера никто не решается, тогда они начинают соизмерять свои действия.



Политологи вновь и вновь отмечают противоречия в последней резолюции парламентской Ассамблеи. Оказывается, современные призывы еврочиновников полностью не соответствуют рекомендациям совета министров Европы восьмилетней давности.

Так, документ от 8-ого апреля 2003 года гласит: Государства должны особенно ограничить, запретить или регулировать иным способом пожертвования политическим партиям со стороны иностранных доноров.

А вот как звучит резолюция, принятая в этом году: Ассамблея призывает политические партии Совета Европы и Европейского парламента предпринять активные меры в поддержку родственных партий Беларуси путем усиления личной заботы о находящихся в заключении лидерах и членах их семей, предоставления финансовой поддержки для функционирования этих партий.

А вот дословный перевод выдержки из Закона о федеральных избирательных кампаниях Соединенных штатов Америки: «Раздел 441 запрещает негражданам Соединенных Штатов, временно или постоянно проживающим в пределах Соединенных Штатов (например, лицам, имеющим так называемые «зеленые карты»), делать взносы в пользу тех или иных кандидатов или политических партий».

Янис Урбанович, лидер парламентской фракции «Центр согласия» (Латвия):

Я не помню в последнее время положительных результатов по разным санкциям. Посмотрите, против Ирана санкции привели к тому, что там вокруг власти сплотились народ, общество. И антимериканские настроения только возросли. Цель не достигнута. Очень плохо, когда кто-то пользуется инструментом собственного высокомерия, собственным лекалом демократии, собственно представления о том, что есть хорошо, а что плохо и применяет это по отношению к другим народам.

Международные эксперты в действиях ЕС видят хорошо просчитанную экономическую подоплеку. Мол, на очередном государстве хотели поживиться. И корысть Брюсселя проявляется даже в отношении государств-членов Евросоюза.

Нормундс Гростиньш, лидер движения «Евроскептики» (Латвия):

Тут надо понимать, что ЕС применяет такие стандарты, которые выгодны ЕС и зачастую диктует тем странам, которые подчиняются. То есть Латвия, когда вступала в ЕС, подписала ряд документов о том, что она будет вводить технические евростандарты, а они разрабатываются более тысячей рабочих групп, которые лоббируются крупными еврокорпорациями. Таким образом оказалось, что все наши маленькие и средние предприятия были вынуждены покупать немецкую технику, как-то случайно получилось, что все эти стандарты соответствуют немецким интересам и никаким другим. Нельзя покупать белорусский трактор, он не соответствовал стандартам, а в три раза дороже покупать немецкий — это даже поощрялось. Это все было просчитано четко.



Если с латвийцами четко просчитали каждый шаг, то с белорусами – просчитались сами. В который раз. Начиная с 96-ого года, обострение политики ультиматумов всегда случалось после крупных политических кампаний в нашей стране. Но потом амбиции отдельных европейцев сталкиваются с реальностью. Вот и в этот раз от экономических санкций требовательный Евросоюз воздержался. Не выгодно.

США возобновили экономические санкции в отношении двух белорусских предприятий. К слову, они единственные работают на американском рынке. Но от экономического бойкота пострадает скорее та сторона – за океаном. Последние годы предприятие «Полоцк-стекловолокно» придерживалось стратегии диверсификации рынков сбыта. Маркетологи наработали солидную базу зарубежных связей. Экспортная география охватывает почти весь земной шар. Торгует предприятие более, чем в 40-ка странах мира. Потому американские капризы на экономику предприятия, а уж тем более государства, не повлияют.

Александр Краско, начальник управления маркетинга ОАО «Полоцк-Стекловолокно»:

Введение экономических санкций со стороны госдепартамента США и отмена действующей лицензии, разрешающей американским гражданам торговую деятельность с «Полоцк-стекловолокно», в незначительной степени скажется на структуре продаж, так как доля США в общем объеме продаж занимает порядка 5%.

Юрий Царик, политолог:

Введение таких санкций преследует целью расколоть правящую элиту, государственный аппарат, то есть создать группу чиновников — высших должностных лиц, которые почувствовали бы реальную .

Только, видимо, ни демократичные европейцы, ни американцы, до сих пор не могут понять, что в собственной стране решения принимать нам и жить мы будем по тем стандартам, которые определяем сообща в независимом государстве.

Валентина Железная, Марина Процко, Сергей Курков и Николай Сенчило.