Мнение Беларуси по многим спорным и принципиальным вопросам Таможенного союза было услышано

В столице Казахстана состоялось заседание Межгоссовета Евразийского экономического сообщества, где главными темами для обсуждения стали формирование Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Местом встречи Глав государств Евразийского экономического сообщества стал Президентский Дворец. Его уникальную архитектуру создавали вместе с местными мастерами лучшие зарубежные специалисты. Строительство объединило людей 26 национальностей. Символично, что именно здесь речь сегодня идет о новой мощной интеграционной архитектуре постсоветского пространства.

И здесь в качестве зодчих выступают лидеры стран таможенной тройки. В холле овального зала Президентов встречает лично Нурсултан Назарбаев. По теплым рукопожатиям с Александром Лукашенко, не сложно догадаться, что вчерашние переговоры один на один прошли успешно. Лидерам, по видимому, удалось согласовать отдельные спорные моменты.

Дмитрий Медведев, традиционно несколько опоздав, держался сдержанно и старался не бросать взгляды на Александра Лукашенко. Оно и понятно. К сожалению, в нашей стране-союзнице, по-прежнему, в почёте и черные пиар-акции и не хорошо пахнущие информационные компании. Вот и вчера российские СМИ организованно и явно под чьим-то чутким руководством вылили на Беларусь и его Президента большую бочку дегтя. Тем самым создав негативный фон для нынешней встречи. В очередной раз только подтвердив этим, что Россия намерена добиваться своего любыми способами, даже если они не самые чистые.

Вопреки протоколу, обсуждать дела таможенной тройки Главы Государств решили в присутствии всех лидеров ЕврАзЭс. Прокол для прессы весьма скромный. Основная часть переговоров - за закрытыми дверями.

Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана:

Самым главным достижением десятилетия истории ЕврАзЭс, безусловно, является завершение формирования Таможенного союза. Это действительно знаменательное событие. Мы сейчас, обсуждая в узком кругу этот вопрос, решили сегодня подписать этот документ и запустить с июля Таможенный союз. В рамках этого действует единый таможенный тариф, принят договор о Таможенном кодексе.

Стоит отметить, что появление уже первого июля единой таможенной территории должно было означать, в первую очередь отмену всех ограничений во взаимной торговле. Плюс к этому заработать должны были Таможенный Кодекс и Статут Суда ЕврАзЭС. Страны тройки должны были также унифицировать торговые режимы с третьими странами. И только всё это в целом создало бы полноценный Таможенный союз. Прошло шесть месяцев, но кроме отдельных положительных результатов, между партнёрами возникли существенные разногласия.



Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации:

Я рад, что мы договорились по Статуту суда, потому как до этого работы здесь практически не было. А то, что мы договорились по деятельности суда, говорит о том, что интеграция вступает уже в завершающую фазу, потому что суд нужен тогда, когда есть реальные отношения. Именно тогда и возникают основные проблемы, возникают конфликты. Очень хорошо, что теперь в соответствии с теми договоренностями, которые были нами согласованы, этот Статут будет применяться не только в отношениях государств, но и хозяйствующих субъектов – компаний, зарегистрированных на территории стран Таможенного союза и ЕврАзЭС.



К слову, российская сторона продолжает настаивать на выводе за рамки Таможенного союза экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Эксперты уже поговаривают, что точно также намерены поступить и с природным газом. Понятно также, что провал Таможенного союза для России означает политических крах на международной арене. Ведь, с момента распада Советского союза им не удалось реализовать ни одного крупного геополитического проекта.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

В Беларуси исходят из того, я уже об этом сказал в узком составе, что любой союз, боле того, союз близких, братских государств, мы можем об этом так говорить, должен быть во благо, приносить все большее благо народам, в том числе и наше новое образование – Таможенный союз. Мы исходим из этого. Поживем – увидим.

Из итогов этого дня для России и Казахстана Таможенный Кодекс работает с 1 июля. Единая таможенная территория образуется с завтрашнего дня. Пошлины на нефть российской стороной для Беларуси будут отменены после ратификации нами пакета документов. В то же время пошлины на легковые автомобили для физических лиц сохранятся на том же уровне как минимум на год. Режим торговли с третьими странами, как и ввоз легковушек, будет регулироваться национальным законодательством. Позиция белорусской стороны, о том, что все изъятия из Таможенного союза должны быть зафиксированы с определением сроков их устранения, сегодня принята. Протокол подписан с рядом замечаний. Будут идти дальнейшие переговоры. И в целом мнение Беларуси мнения по многим спорным и принципиальным вопросам сегодня услышаны.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Если уж говорить о создании ЕврАзЭС, то у истоков всего этого был Нурсултан Назарбаев. Не для лести, так было на самом деле. Я помню, когда мы практически заморозили отношения в ЕврАзЭС, он предложил создать группу для выработки концепции нашего дальнейшего движения. Лет пять или шесть тому назад это было. И действительно, через год он озвучил ряд шагов, которые мы должны были сделать для ЕврАзЭС и которые мы в итоге сделали.

Алеся Высоцкая, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ. Астана