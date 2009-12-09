М.Мюссо: «Восточное партнерство» - один из актуальных для Франции проектов

Экономико-политические и культурные связи между республиками укрепились за последние годы.

На Минском инвестиционном форуме Франция представила крупнейшую делегацию. И в начале будущего года ожидается визит в Париж белорусской делегации во главе с первым вице-премьером Владимиром Семашко.

Трехлетняя дипломатическая миссия посла Франции в Беларуси заканчивается. По словам госпожи Мюссо, она уверена в необходимости развития отношений между двумя странами.

Мирей Мюссо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:

Я надеюсь, что Беларусь займет свое достойное место, самоидентифицируется в Европе. Еще раз подчеркиваю, я говорю не о Евросоюзе, я говорю о европейском континенте, о европейской семье. Для меня, я провела здесь три года, – это очевидность, белорусы являются европейцами.