Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко будет учиться в Острошицко-городокской средней школе Минского района

Планируется, что президент страны Александр Лукашенко сегодня приведет своего сына Николая на первую школьную линейку в Острошицко-городокскую среднюю школу. Предполагается, что глава государства выступит перед учащимися, здесь же, на школьной линейке, участников мероприятия будет ожидать театрализованное представление, сообщили агентству Интерфакс-Запад в пресс- службе главы государства.