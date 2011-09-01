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Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко будет учиться в Острошицко-городокской средней школе Минского района

01 сентября 2011 08:28
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Планируется, что президент страны Александр Лукашенко сегодня приведет своего сына Николая на первую школьную линейку в Острошицко-городокскую среднюю школу. Предполагается, что глава государства выступит перед учащимися, здесь же, на школьной линейке, участников мероприятия будет ожидать театрализованное представление, сообщили агентству Интерфакс-Запад в пресс- службе главы государства.
# Лукашенко # Белоруссия

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