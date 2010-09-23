Миссию наблюдателей от стран СНГ на президентских выборах в Беларуси возглавит Сергей Лебедев

Это решение единогласно приняли постоянные полномочные представители государств-участников организации.

Кандидатуру председателя исполкома согласовали на заседании в Минске. Уже в ближайшее время будет организовано долгосрочное наблюдение. Это, в основном, мониторинг за регистрацией кандидатов и агитацией. В исполкоме СНГ заметили, что миссия организации всегда объективна и опирается только на свои на собственные наблюдения. Накануне дня выборов здесь ожидают прибытия большого количества представителей стран содружества.

Владимир Гаркун, первый заместитель председателя исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ:

– Мы отправили приглашения наблюдателям. Сейчас все зависит от стран, кто сколько предложит. Беларусь, как известно, никаких порогов ограничения по численности не ставит. Поэтому, сколько предложат страны-наблюдатели – это дело стран. Наше дело – организовать работу.