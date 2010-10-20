Миссия СНГ приступила к наблюдению за выборами Президента Беларуси

Для мониторинга избирательной кампании аккредитованы 27 международных наблюдателей от Содружества. Прежде всего, это представители стран, направленные на работу в Исполком СНГ и его сотрудники, представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Бларусь по проведению выборов и республиканских референдумов:
Основная работа, которая сейчас проводится организаторами выборов, – это формирование участков и участковых комиссий. Параллельно идет выдвижение кандидатов в Президенты, и этим занимаются инициативные группы и сами потенциальные кандидаты. В целом, эти мероприятия идут абсолютно спокойно и весьма демократично.