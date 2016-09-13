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Миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы отметила улучшение процедуры подсчёта голосов на выборах

13 сентября 2016 20:49
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Новости Беларуси. А тем временем уже в ближайшую пятницу ЦИК озвучит окончательные результаты выборов в нижнюю палату парламента. Напоминаем, они состоялись 11 сентября.

По мнению международных наблюдателей, избирательная кампания в Палату представителей Национального собрания была прозрачной и соответствовала белорусскому законодательству.

В свою очередь, миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы отметила, что голосование прошло спокойно и организованно, улучшилась и процедура подсчёта голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы-2019

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