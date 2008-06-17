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Миссия ООН в Косово осталась без руководства

17 июня 2008 07:49
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Йо Ахим Рюккер и его заместитель отправлены в отставку за грубые нарушения мандата миссии и несанкционированные попытки передачи полномочий представителям Евросоюза. Отставки от генсека ООН требовала Россия. Представители миссии заявили, что сократят свои полномочия в связи с объявлением независимости края и принятием Конституции. Но по нормам международного права, изменить формат миссии ООН можно только при согласии всех сторон, в первую очередь Белграда.

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