Миссия ООН в Косово осталась без руководства

Йо Ахим Рюккер и его заместитель отправлены в отставку за грубые нарушения мандата миссии и несанкционированные попытки передачи полномочий представителям Евросоюза. Отставки от генсека ООН требовала Россия. Представители миссии заявили, что сократят свои полномочия в связи с объявлением независимости края и принятием Конституции. Но по нормам международного права, изменить формат миссии ООН можно только при согласии всех сторон, в первую очередь Белграда.