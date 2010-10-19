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Миссия ОБСЕ начнет наблюдение на выборах Президента Беларуси в середине ноября

19 октября 2010 19:15
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Об этом сообщили в Центризбиркоме. Планируется, что в страну к этому времени приедет 40 долгосрочных наблюдателей. А в день голосования их количество увеличится до 400 человек.

Как только Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе предоставит списки, ЦИК готов аккредитовать международных представителей без задержек.

За месяц до выборов долгосрочные наблюдатели изучают ситуацию в стране и законодательство, проводят мониторинг агиткампании. А также встречаются с политическими лидерами и организаторами избирательного процесса. Параллельно в стране будут работать миссии СНГ, она уже аккредитована, и ОБСЕ.

Николай Лозовик,  секретарь Центральной комиссии Республики Бларусь по проведению выборов и республиканских референдумов:
Во время нынешних выборов ОБСЕ планирует увеличить промежуток времени, когда будут работать краткосрочные наблюдатели.  Они хотят наблюдать голосование не только в день выборов, но и досрочное голосование. Это их право, мы возражать не будем. Создадим все условия для того, чтобы они могли наблюдать на любом избирательном участке.

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