Миссия ОБСЕ начнет наблюдение на выборах Президента Беларуси в середине ноября

Об этом сообщили в Центризбиркоме. Планируется, что в страну к этому времени приедет 40 долгосрочных наблюдателей. А в день голосования их количество увеличится до 400 человек.

Как только Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе предоставит списки, ЦИК готов аккредитовать международных представителей без задержек.

За месяц до выборов долгосрочные наблюдатели изучают ситуацию в стране и законодательство, проводят мониторинг агиткампании. А также встречаются с политическими лидерами и организаторами избирательного процесса. Параллельно в стране будут работать миссии СНГ, она уже аккредитована, и ОБСЕ.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Бларусь по проведению выборов и республиканских референдумов:

Во время нынешних выборов ОБСЕ планирует увеличить промежуток времени, когда будут работать краткосрочные наблюдатели. Они хотят наблюдать голосование не только в день выборов, но и досрочное голосование. Это их право, мы возражать не будем. Создадим все условия для того, чтобы они могли наблюдать на любом избирательном участке.