Миссия международных наблюдателей из Свердловска приехала в Минск

Это опытные наблюдатели, и мониторинг выборов они проводят не в первый раз. Миссия международных наблюдателей из Свердловска уже отметила прозрачность работы избирательных комиссий всех уровней и спокойную общественно-политическую обстановку в стране. Два дня они будут работать в столице, а в воскресение посетят Могилев. Депутат областной Думы законодательного собрания Свердловской области Вера Соколкина убеждена, что белорусское законодательство достаточно демократично для того, чтобы в стране прошли действительно свободные выборы.