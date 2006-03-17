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Миссия международных наблюдателей из Свердловска приехала в Минск

17 марта 2006 12:46
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Это опытные наблюдатели, и мониторинг выборов они проводят не в первый раз. Миссия международных наблюдателей из Свердловска уже отметила прозрачность работы избирательных комиссий всех уровней и спокойную общественно-политическую обстановку в стране. Два дня они будут работать в столице, а в воскресение посетят Могилев. Депутат областной Думы законодательного собрания Свердловской области Вера Соколкина убеждена, что белорусское законодательство достаточно демократично для того, чтобы в стране прошли действительно свободные выборы.

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