Миссия БДИПЧ: с позиции двойных стандартов

МИД России выразил крайнее удивление в связи с решением главы мониторинговой миссии БДИПЧ об отзыве аккредитации российского представителя в составе миссии краткосрочных наблюдателей БДИПЧ по мониторингу выборов в Беларуси Сергея Величкина. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, сообщает БелТА. В комментарии указывается, что Сергей Величкин, выступив перед СМИ, основывался на объективных данных российских наблюдателей, которые присутствовали в 20% избирательных округов, охваченных мониторингом по линии БДИПЧ, а также на результатах опросов по итогам мониторинга представителей других государств. В подавляющем большинстве случаев краткосрочные международные наблюдатели констатировали соответствие выборов положениям документа Копенгагенского совещания по человеческому измерению 1990 года. Они не выявили каких-либо серьезных нарушений при проведении выборов, которые прошли в спокойной обстановке и при высокой активности избирателей. Не было зарегистрировано случаев препятствования свободе волеизъявления или подтасовок при подсчете голосов. К сожалению, отмечают в МИД России, в заявлении главы миссии БДИПЧ мнение краткосрочных наблюдателей было проигнорировано, хотя они в основной своей массе выставили высокие оценки избирательному процессу в Беларуси. Если бы российские наблюдатели в этой ситуации промолчали, получилось бы, что они солидаризируются с такими предвзятыми оценками, подчеркивается в комментарии. Поэтому Сергей Величкин и заявил, что "вердикт БДИПЧ, мягко говоря, не вполне отражает реальное положение дел". В решении о лишении российского представителя аккредитации содержатся ссылки на допущенные им нарушения Кодекса поведения БДИПЧ, в котором среди прочего говорится, что наблюдатели не должны давать никаких комментариев представителям СМИ об избирательном процессе или о сути своих наблюдений. Здесь отсутствует важный момент - срок действия данного положения, указывается в комментарии МИД. При этом отмечается, что выступление Сергея Величкина состоялось после официального оглашения оценок выборов руководством миссии БДИПЧ. "Вряд ли можно согласиться с тем, что внутренний регламент БДИПЧ, не прошедший процедуру одобрения межправительственными органами ОБСЕ, может по своему статусу быть поставлен выше международно-правовых документов, закрепляющих право на свободу слова в качестве одной из фундаментальных ценностей демократии", - подчеркивают в МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве высказали также пожелание, чтобы в будущем руководство наблюдательных миссий БДИПЧ больше обращало внимание на действительно принципиальные, сущностные положения "Кодекса поведения наблюдателя". "Первое из них гласит, что наблюдатели должны сохранять строгую непредвзятость и ни в коем случае не должны выражать предубеждения к властям, партиям, кандидатам или по отношению к каким-либо спорным вопросам, возникающим в процессе выборов, - указывается в комментарии МИД. - До соблюдения этого главного правила наблюдательная миссия БДИПЧ в Беларуси явно не дотянула".