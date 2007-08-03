Мировые СМИ комментируют газовый конфликт Беларуси и России

Недавнее решение официальной Москвы о сокращении почти наполовину поставок газа в Беларусь вызвало широкий резонанс в зарубежной прессе.

Ситуацию комментируют практически все ведущие издания мира. Дискуссии идут и в самой Москве. Многие российские политики не поддерживают решение руководства страны.

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов считает позицию российских властей постыдной и позорной.

"После газового конфликта с Белоруссией российские чиновники третьей руки затеяли очередную склоку с братской славянской страной, выставляя ей буквально ультиматум, считая копейки, недоплаченные страной за наш газ, они не задумываются о том, что теряют союзника, который надежно прикрывает нас от наступающего на Россию НАТО".

В свою очередь, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Владимир Жириновский в который раз не стал скрывать пренебрежительно неуважительного отношения к стране-соседке. "Рупор Кремля" заявил, что "низкие цены на газ Белоруссия получит только после того, как войдет в состав России в качестве восьмого федерального округа".

Оказываемое политическое давление на нашу страну очевидно для Соединенных штатов, которые вряд ли можно заподозрить в симпатиях к Беларуси. Представитель госдепартамента США Том Кейси накануне заявил: "Мы не хотим, чтобы энергоресурсы и другие виды жизненно важных поставок стали подчиняться политическим, а не экономическим соображениям".



Британская "Гардиан" ссылается на источники в промышленных кругах, где вопрос о белорусском долге считают частью российского плана по оказанию давления на Беларусь с целью заставить власти расширить участие российского бизнеса в приватизации белорусских объектов.

На страницах польского издания "Речь посполита" рассуждают, насколько Польша пострадает от снижения объема поставок российского газа в Беларусь. Здесь считают, что подобными действиями Россия пытается продвигать идею необходимости строительства второй очереди Северо-Европейского газопровода.

Германская "Франкфуртер Рундшау" удивляется, что газовый конфликт между странами обострился снова после полугодовой паузы.

Американский журнал "Форбс" в материале "Газпром" в овечьей шкуре" написал: "Эксперты не исключают, что шаги российской стороны связаны с попытками получить полный контроль над "Белтрансгазом". Они также уверены, что Россия будет действовать с осторожностью, чтобы конфликт не отразился на отношениях между Москвой и Брюсселем, поскольку, в отличие от распространенного мнения, Россия зависит от Европы, а не наоборот".

Тем временем, Европейская комиссия намерена созвать 12 августа координационную группу по газу в связи с ситуацией, сложившейся с поставками газа "Газпромом". "Еврокомиссия считает, что надежные и бесперебойные поставки энергии имеют ключевое значение для европейской экономики", - подчеркнул представитель Евросоюза.

Белорусские эксперты также называют решение "Газпрома" ударом политического характера и попыткой подорвать доверие двух народов.

Откинув привычные двойные стандарты в отношении развития демократии в Беларуси, западные журналисты вынуждены констатировать истинные причины газового конфликта - политика. Вот еще некоторые цитаты из европейских СМИ.

Газета "Financial Times Deutschland" высказывает следующее мнение относительно разногласий между Минском и Москвой:



Западу, вряд ли приятно наблюдать за тем, как Кремль демонстрирует силу. Конфликт между неравными "братскими народами" свидетельствует об эффективности стратегии Кремля использовать поставки энергосырья в качестве инструмента политики.

Михаил Делягин, научный руководитель Института проблем глобализации, в интервью немецкой интернет-газете DW-WORLD.DE, отметил:

- Скорее, российское государство превратилось в инструмент внешней политики "Газпрома". "Газпрому" выгодны подобные скандалы с Белоруссией, потому что он от этого получает большие деньги.

Напомним, что еще в январе этого года, когда беспрецедентное повышение российской стороной цены на газ для Беларуси повлекло проблемы с обеспечением "голубым" топливом европейских потребителей, и правительства и эксперты Европы заговорили об использовании Россией энергоресурсов в качестве "дубинки" для политического давления на Беларусь. Тем самым Россия наносит существенный урон своему имиджу в глазах мировой общественности. "Энергетическая дубинка" воспринимается как реальная угроза уже для стабильности Европы. Не случайно, пишет немецкое издание, в отношении обеспечения газом Европы "приоритетной инфраструктурной осью ЕС является направление, соединяющее Алжир с южно-европейскими странами и с севером Европы".