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Миротворцы начали занимать позиции на юге Ливана

17 августа 2006 11:56
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Израильские военнослужащие постепенно уходят с юга Ливана, уступая место миротворцам. Временные силы ООН в Ливане уже контролируют более половины территорий, прежде занимаемых израильтянами. В патрулировании этих районов вместе с миротворцами ООН будет участвовать и ливанская армия. Правительство Ливана обязалось направить в южную часть страны 15 тысяч военнослужащих. Уже 17 августа свыше ста армейских грузовиков пересекли временный мост через реку Литани в направлении города Мардж-Аюн. Машины доставляют военнослужащих, артиллерию, боеприпасы и продовольствие.

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