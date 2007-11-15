Прямой эфир

Миротворческую деятельность организации рассмотрели эксперты ОДКБ

15 ноября 2007 10:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На консультациях в Москве, речь шла о комплектовании коллективных миротворческих сил современными образцами вооружения и военной техники. Эксперты ОДКБ высказались за скорейшую ратификацию пакета документов по миротворческой деятельности, обсудили вопросы возможного состава, структуры, вооружения и оснащения коллективных миротворческих сил ОДКБ, подготовки их персонала и определения базовых учреждений и учебных центров.

Рассмотрен также примерный перечень документов. Планируется, что участники консультаций завтра посетят специальное отделение академии Вооруженных Сил России "Выстрел".

Другие новости рубрики

Все новости
14 ноября 2007 11:42

В Грузии объявлено о снятии чрезвычайного положения с 16 ноября

14 ноября 2007 11:41

В Правительстве не довольны работой Министерства архитектуры и строительства

14 ноября 2007 09:11

"Миграционные процессы и демографическая безопасность"