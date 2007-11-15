Миротворческую деятельность организации рассмотрели эксперты ОДКБ

На консультациях в Москве, речь шла о комплектовании коллективных миротворческих сил современными образцами вооружения и военной техники. Эксперты ОДКБ высказались за скорейшую ратификацию пакета документов по миротворческой деятельности, обсудили вопросы возможного состава, структуры, вооружения и оснащения коллективных миротворческих сил ОДКБ, подготовки их персонала и определения базовых учреждений и учебных центров.



Рассмотрен также примерный перечень документов. Планируется, что участники консультаций завтра посетят специальное отделение академии Вооруженных Сил России "Выстрел".