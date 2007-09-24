Мир обеспокоен глобальным потеплением

В Нью-Йорке пройдет встреча высокого уровня по проблеме изменения климата. В ней примут участие более 150 государств. Все они соберутся накануне общих дебатов на ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Предполагается, что на конференции начнутся переговоры о новом международном соглашении по предотвращению глобального потепления после 2012 года.

Беларусь, Россия и Узбекистан будут участвовать в тематическом заседании, посвященном сокращению парниковых газов. Украина, Казахстан, Кыргызстан и Молдова - в заседании, посвященном экологическим технологиям. Таджикистан выскажет свое мнение о финансировании усилий по предотвращению негативных последствий потепления.