Минувшая неделя в Киеве: от Чёрного вторника до возвращения на Майдан Юлии Тимошенко

Новости Беларуси. Из Украины всю неделю приходили порой крайне противоречивые, но неизменно пугающие новости. Страна все глубже погружалась в кризис и хаос, называемый частью местных политиков «истинной демократией». Апогеем такой демократии стал открытый вооруженный конфликт на улицах Киева, для снижения градуса которого потребовались особые соглашения, подписанные под наблюдением западных дипломатов. Которые, впрочем, оппозиция сразу же нарушила.

И вот уже в Киев вернулась Юлия Тимошенко, призвавшая устроить суд Майдана. То есть самосуд над ее противниками. А радикалам из боевого отряда «Правый Сектор», напротив, пообещали посты в МВД. Видимо, как только они закончат сносить памятники и жечь офисы. Пересмотрен вопрос о языке. По последним данным, оппозиционные депутаты, продолжили массово снимать со своих постов всех, включая технических специалистов, то есть устанавливать фактическое безвластие. В опасности оказался даже один из символов Украины — Киево-Печерская Лавра.

О том, что ситуация в экономике страны после многомесячных стачек, забастовок и протестов катастрофическая, заявил даже новый спикер Рады. «У нас колоссальные проблемы с Пенсионным фондом и банковской системой», сказал сегодня, 23 февраля, он, при этом не вдаваясь в подробности об очередях к банкоматам, в магазинах и на заправках. Впрочем, финансовый дефолт, конечно, ничто, на фоне острейшего дефицита простой безопасности граждан.

Минувший вторник мировые СМИ назвали Чёрным днём Европы. Три десятка трупов, сотни раненых — полный провал всех дипломатических усилий. Пока политики выторговывали для себя бонусы, Евромайдан пошёл в наступление. Ещё месяц назад эксперты заявляли: на зачистку митингующих силовым методом понадобится не больше четырёх часов. Однако, когда приказ применить силу прозвучал, всё оказалось гораздо сложнее. Стена огня и град «коктейлей Молотова» поставили крест на всех попытках силовиков. В ночь на среду горели боевые машины милиции, палаточный городок митингующих, и даже Дом профсоюзов.

Александр Добриян, корреспондент СТВ (Украина):

Мы входим в Дом профсоюзов. Это здание сгорело в ночь на среду. Однако до сих пор здесь работают люди - разгребают завалы. Медики ищет тела обгоревших людей.

Последние месяцы Дом профсоюзов выполнял роль штаба Евромайдана. Среди пепла и завалов стопки обгоревших войсковых касок, другие металлические части амуниции «защитников Майдана». Спастись в том страшном пожаре удалось далеко не всем. Трупы находят в самых неожиданных местах.

Александр Добриян:

Мы находимся на 8-ом этаже Дом профсоюзов. Именно отсюда в ночь на среду пожарные спасали последних уцелевших в этом жутком пожаре людей. А уже в четверг утром кровавые события разворачивались вот здесь - на этом спуске у гостиницы «Украина».

Кровавый четверг превзошёл всё, что пережили украинцы за последние месяцы. Обе противоборствующие стороны официально признали, что прицельный огонь на поражение вели снайперы. За считанные часы число жертв противостояния выросло до ужасающей цифры в 77 человек, в их числе 16 правоохранителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Четверг объявленный ещё накануне днём скорби, ту самую скорбь приумножил многократно. Пока одни украинцы убивали друг друга, а другие пытались спасти жизни и тем и другим, третьи вдруг почувствовали, что полный хаос неизбежен. Паника началась с продовольственных магазинов. Мука, сахар, соль, консервы — люди бросились запасаться.

Житель Киева:

Да ажиотаж есть. Много информации, что якобы куда-то свозятся какие-то войска. Опять же информация не проверенная, официальных источников нет, кто-то что-то где-то видел. Всё это транслируется по оппозиционным каналам. Часть информации идет поп правительственным каналам. Создаётся паника. Сказали, что нужно запасаться бензином. Сейчас ехал, на всех заправках бешенные очереди.

Стрельба и взрывы, неработающее метро, хапун и паника. Причём не только в Киеве. Беспорядки охватили всю страну: митингующие перекрывали дороги, жгли офисы Партии регионов и коммунистов, захватывали административные здания, отделы милиции, управления СБУ. Сжигали уголовные дела и прочую документацию. В четверг казалось, что до начала гражданской войны остались считанные минуты. Стресс, в котором живут простые украинцы, представить невозможно.

Жительница Киева:

У моих друзей дочка заикается до сих пор после событий 19-20 февраля. Мне вообще очень тяжело смотреть телевизор. Я безумно переживаю за тех погибших с любой стороны. Мне жаль и милиционеров, которых жгут, бьют, стреляют и убивают. Мне безумно жаль нормальных людей, которые погибают на Майдане.

В эти дни своих близких хоронят в десятках украинских городов и сёл. Гробы с Евромайдана привозят семьям как милиционеров, так и митингующих. Да и умирают в эти дни не только на Майдане. Бессмысленные смерти в противостояниях фиксируются по всей стране. 46-миллионная страна оказалась ввергнута в хаос. Правоохранительная система переживает глубочайший кризис. А противостоять преступному элементу теперь вынуждены отряды самообороны. Они формируются уже по всей стране.

Житель Киева:

То, что здесь нет боевых действий, это не означает, что здесь спокойно. По ночам палят машины, людей убивают. Они вооружены, им разрешили носить оружие. И из-за этого у нас, вдалеке от центра, надо организовывать самооборону.

Таких отрядов самообороны с каждым часом всё больше. На первый взгляд положительное явление, при ближайшем рассмотрении очень похоже на массовую мобилизацию. Что особенно тревожно сейчас, когда только ленивый не говорит о том, что главная задача - не дать расколоть Украину на части.

Казалось бы, достигнутые соглашения должны были снизить градус напряжённости в стране. Однако, на деле общество оказалось разогрето ещё больше. Майдан открыто призывают не расходится, а активисты по всей стране ищут и находят виновных. Страна всё глубже погружается в системный кризис.

Говорят, что весь мир не стоит слезы ребенка... В эти дни Украина проверяет это на себе. Проверяет стоит ли демократия, в ее уличном варианте, слез и крови. И ответ сквозь слезы очевиден. То, что простые жители не чувствуют себя в безопасности, уже не оправдывает действий политиков, которые сегодня в Раде пытаются извлечь выгоды из опасностей безвластия. И тем более не могут быть оправданы действия радикалов, которые реализуют свои амбиции, сжигая дома противников ультра-правых и уничтожая памятники. Даже так называемый уполномоченный Верховной Рады по работе с МВД Арсен Аваков сегодня призвал боевиков «…прекратить бессмысленный захват зданий органов государственной власти... За день-два мы остановим волнения. Мы обеспечим порядок, в том числе на улицах Киева. Мы не допустим, чтобы применялось оружие, чтобы на улицах стреляли». То есть фактически подтвердил, что столица «европейского демократического государства» на три дня отдана на откуп триумфаторов.

И как скоро из уст таких политиков в сторону простых граждан Украины, которые уже не чувствуют себя обладателями права на жизнь и неприкосновенность их собственности, прозвучит знаменитое «горе побежденным»? Как ни страшно, но теперь в Украине и это, кажется, лишь вопрос смутного времени.