Минский тракторный отмечает 60-летие со дня основания завода

Торжественное собрание, приуроченное к юбилею, пройдет сегодня вечером во Дворце Республики. Праздник у 20 тысяч заводчан - население среднего белорусского райцентра.

На Октябрьской площади развернулась весьма необычная экспозиция. Ее готовили накануне ночью, чтобы не мешать движению в центре города. Главная площадь страны сегодня похожа на ВДНХ под открытым небом. Флагман отечественного тракторостроения демонстрирует свои достижения. Среди посетителей экспозиции ни белорусских, ни зарубежных аграриев пока не замечено, - минский трактор специалистам хорошо знаком, а вот любопытных прохожих немало. Сельхозтехнику в центре столицы не каждый день увидишь.

На площади у заводской проходной тоже многолюдно. Цифра <60> на юбилейной растяжке. Рядом на постаменте раритет - трактор - ровесник предприятия-юбиляра. К серьезной дате на заводе готовились тоже серьезно. На 60 тысяч тракторов в год пока не вышли - это еще впереди, а вот дать тракторам силу в почти полтысячи лошадиных сил - уже реальность.

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Президент страны Александр Лукашенко вручил Минскому тракторному заводу Почетное государственное знамя Республики Беларусь. Церемония состоялась во Дворце Республики во время торжественного собрания, посвященного 60-летию МТЗ.

Как подчеркнул глава государства, продукция с маркой "Беларус" - это визитная карточка Беларуси. "Успехи Минского тракторного завода - это не только укрепление экономического потенциала нашего государства, но и повышение его авторитета в мире", - заявил Александр Лукашенко.

За весь период своей экспортной деятельности предприятие поставило почти миллион тракторов в более чем 100 стран мира. А всего за 60 лет работы завод изготовил более 3 млн. 300 тыс. тракторов. По оценке Президента, поставки тракторов в страны дальнего зарубежья в последние годы стабильно растут. За пять лет в натуральном выражении они увеличились почти в 3 раза.



Глава государства отметил, что Почетное государственное знамя Республики Беларусь присуждено предприятию за весомый вклад в развитие отечественного сельскохозяйственного машиностроения, высокие показатели производственно-финансовой деятельности, а также в связи с 60-летним юбилеем.