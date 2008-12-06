Минск встретил делегацию педагогов Южного административного округа Москвы

Несмотря на краткосрочность визита – всего один день – гости из российской столицы успели познакомиться с лучшими столичными школами. Итогом стало подписание соглашений о сотрудничестве.

Такую массовую делегацию столица уже давно не принимала. 13 автобусов и 400 светочей образования из южного округа Москвы. Месяц назад белорусские педагоги знакомились с их системой образования. Сегодня российские учителя у нас: и как коллеги, и как друзья. Дружескую заботу председатель Комитета по образованию Владимир Щербо продемонстрировал тут же – спас от дождя прическу начальника управления образования южного округа Москвы.

Площадь Победы – первая остановка российских педагогов. Гости отметили интересную архитектуру и безупречный порядок. У монумента Победы – традиционное возложение цветов. Дальше, как в школе – занятия по интересам. Программа разнообразна – 15 семинаров и круглых столов. Заместители директоров выбрали информационные технологии в управленческой деятельности. Направление новое и актуальное. В столичной гимназии№22 IT новинки на лицо: компьютерные классы, эксклюзивные обучающие программы и даже электронный журнал. Гостям есть, что взять на вооружение.

Достижения информационных технологий российским коллегам продемонстрировали и в городской Ратуше. На прямую связь одна за одной выходили столичные школы. В он-лайн режиме делились впечатлениями и задавали вопросы. Сегодня же руководители четырех детских садов и четырех средних общеобразовательных учреждений Минска и Москвы подписали соглашения о сотрудничестве.

Такие встречи, говорят учителя, дают двойной результат. С одной стороны можно взять на вооружение новинки преподавания, с другой – укрепить дружеские отношения. Так или иначе, московская сторона вновь пригласила белорусских педагогов к себе. А значит, будут и новые контакты, и новые контракты.