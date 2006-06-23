Минск встречает президентов государств - участников ЕврАзЭС

Сегодня утром в Минск на заседание Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества и Организации договора о коллективной безопасности прибыли президенты государств - участниц этих организаций. Около девяти часов утра в Национальном аэропорту <Минск> приземлился самолет Курманбека Бакиева - президента Кыргызской Республики. Буквально через час прилетели президент Армении Роберт Качарян, а вслед за ним Владимир Путин - президент Российской Федерации. Все главы государств сразу из аэропорта направились в Национальную библиотеку Беларуси, где им сегодня предстоит обсудить не мало вопросов в рамках Евразийского экономического сообщества. Напомним, что вчера вечером в столицу Беларуси прибыли президент Таджикистана Эмомали Рахманов, Узбекистана - Ислам Каримов и Нурсултан Назарбаев - президент Республики Казахстан.