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Минск встречает лидеров СНГ

28 ноября 2006 08:16
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28 ноября в белорусской столице пройдет саммит глав государств стран содружества.

Предполагается, что участие в нем примут 11 президентов - Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана и Кыргызстана, а также Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Подготовка к саммиту завершена. Президенты соберутся в Национальной библиотеке. Здесь уже привыкли принимать гостей, и даже таких высокопоставленных.
Этот год - юбилейный. Содружеству исполняется 15 лет, однако предполагается что и саммит, и все его заседания пройдут в обычном режиме.

В центре внимания - обсуждение главной темы: как сделать СНГ эффективнее и сейчас, и в перспективе. Нужно заметить, что ни одна встреча президентов не проходит без обсуждения вопросов о реформе содружества.

Большинство лидеров СНГ прибудут в Минск 28 ноября с утра. Возле Национальной библиотеки телеканалы разместили передвижные станции. Следить за работой саммита глав государств-участников СНГ будут многочисленные журналисты. Для них уже готов пресс-центр и все необходимое оборудования для передачи материалов. Созданы все комфортные условия для работы.

Телезрители СТВ также смогут следить за последними событиями саммита.

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