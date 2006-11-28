Минск встречает лидеров СНГ

28 ноября в белорусской столице пройдет саммит глав государств стран содружества.

Предполагается, что участие в нем примут 11 президентов - Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана и Кыргызстана, а также Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.



Подготовка к саммиту завершена. Президенты соберутся в Национальной библиотеке. Здесь уже привыкли принимать гостей, и даже таких высокопоставленных.

Этот год - юбилейный. Содружеству исполняется 15 лет, однако предполагается что и саммит, и все его заседания пройдут в обычном режиме.



В центре внимания - обсуждение главной темы: как сделать СНГ эффективнее и сейчас, и в перспективе. Нужно заметить, что ни одна встреча президентов не проходит без обсуждения вопросов о реформе содружества.

Большинство лидеров СНГ прибудут в Минск 28 ноября с утра. Возле Национальной библиотеки телеканалы разместили передвижные станции. Следить за работой саммита глав государств-участников СНГ будут многочисленные журналисты. Для них уже готов пресс-центр и все необходимое оборудования для передачи материалов. Созданы все комфортные условия для работы.



Телезрители СТВ также смогут следить за последними событиями саммита.