Минск станет столицей проведения заседаний ОДКБ и ЕврАзЭС

Для участия в саммитах 23 июня в белорусскую столицу прибудут президенты стран-участниц этих межгосударственных объединений.

Ожидается, что первым 22 июня прибудет президент Узбекистана Ислам Каримов, затем - лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. В этот же день планируется прибытие президента Таджикистана Эмомали Рахмонова. 23 июня в Минске ожидают президента Российской Федерации Владимира Путина, а также лидеров Армении и Кыргызстана Роберта Кочаряна и Курманбека Бакиева.

Напомним, что члены ОДКБ - это Беларусь, Россия, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. В состав ЕврАзЭС входят также Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Статусом наблюдателей при этой организации обладают Армения, Молдова и Украина.