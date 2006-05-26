Минск. Седьмое пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС

В белорусской столице собралась Межпарламентская ассамблея Евразийского экономического сообщества. Ранее прибыли делегации из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Чуть позже прилетел глава Госдумы России и председатель ассамблеи Борис Грызлов - он открыл заседание Бюро этой организации.

Формат участников стал шире - еще зимой к Сообществу присоединился Узбекистан. Теперь население пространства ЕврАзЭС составило более 200 миллионов человек. Грызлов поприветствовал новичков и заметил, что нынешняя встреча проходит на фоне совершенствования деятельности ЕврАзЭС, когда экономическая интеграция стала глубже.

Члены бюро обсудили повестку пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи. Предстоит рассмотреть около 20 вопросов. В том числе, концепцию социальной политики стран ЕврАзЭС, развитие транспортной системы и таможенного союза. На заседании также будет уделено внимание рекомендациям по гармонизации законодательства государств-членов ЕврАзЭС в сфере регулирования рынка страховых услуг, а также в области приватизации, охраны прав интеллектуальной собственности. Участники встречи рассмотрят вопрос об обращении Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС в связи с инициативой президента России Владимира Путина о создании системы международных центров по предоставлению услуг ядерного топливного цикла.

Открывая седьмое пленарное заседание ЕврАзЭС, председатель ассамблеи Борис Грызлов подчеркнул, что вступление в Евразийское экономическое сообщество Узбекистана - это подтверждение динамичности интеграционных процессов и успешности ЕврАзЭС в целом. Сообщество стало эффективной организацией, отвечающей требованиям времени.

Вместе с тем российский спикер подчеркнул, что сейчас надо больше внимания уделять конкретным решениям, а не декларациям. По его мнению, "необходимо переходить от модельных законов и типовых проектов ассамблеи к основам законодательств, имеющих прямое действие". Требуется также ускорить внутригосударственные процедуры, связанные с ратификацией документов, принимаемых в рамках ЕврАзЭС.

Борис Грызлов отметил: "нужно следовать четким приоритетам, в числе которых - транспорт, космос, экология, трудовое и миграционное законодательство, образование".

Глава ассамблеи проинформировал, что всего МПА подписала и приняла 80 модельных законов и типовых проектов. В дальнейшем предстоит работа по повышению качества утвержденных документов. По его мнению, рекомендации МПА должны разрабатываться совместно с Интеграционным комитетом. Очень важна качественная реализация принимаемых модельных законов. Для этого целесообразно создать рабочую группу, которая бы с выездом на места занималась контролем за исполнением актов Сообщества.



Борис Грызлов высказал убежденность, что ЕврАзЭС будет и в дальнейшем эффективно развиваться. При этом обязанность парламентариев - обеспечить Сообщество качественной нормативной базой.

Спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Коноплев, выступая на пленарном заседании МПА Сообщества, отметил, что проведение заседания Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС в нашей республике является не только большой честью, но и возможностью продемонстрировать достижения в социально-экономической сфере, показать стабильность и перспективы развития государства. "И это самое верная гарантия того, что Беларусь и в дальнейшем будет выступать надежным союзником и стратегическим партнером", - отметил он.

Спикер особо подчеркнул, что Беларусь и далее намерена всемерно содействовать экономическому и политическому укреплению ЕврАзЭС, развитию интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Наша страна ратифицировала около 95% международных договоров, заключенных в рамках Евразийского экономического сообщества. Об этом сказал заместитель председателя МПА, руководитель Совета Республики Национального собрания Беларуси Геннадий Новицкий. По его словам, за годы своей деятельности МПА внесла большой вклад в развитие новых отношений на межгосударственном уровне. Подготовлена обширная правовая база, включающая международные договоры, соглашения, типовые нормативно-правовые акты.

Основной задачей деятельности МПА Геннадий Новицкий назвал проведение согласованной таможенно-тарифной политики, которая будет способствовать решению проблем граждан входящих в Сообщество стран.