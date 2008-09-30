Минск призывает Европу снять железный занавес и начать нормальный политический диалог

Президент Александр Лукашенко сегодня встретился с вице-председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, главой миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на парламентских выборах в Беларуси Анн-Мари Лизен. Глава государства выразил заинтересованность в развитии отношений с Европой, подчеркнув при этом, что не пойдет на ухудшение отношений с Россией. Двойные подходы и двойная мораль – вот так охарактеризовал работу миссии наблюдателей от парламентской ассамблеи ОБСЕ Глава штаба наблюдателей СНГ Сергей Лебедев, который вслед за Анн-Мари Лизен пришел к Главе белорусского государства. 2 встречи с наблюдателями в итоге оказались очень разными, как по тону разговора, так и по длительности.



Анн-Мари Лизен хорошо знает Беларусь. Она давно занимается в нашей стране Чернобыльской проблематикой. Последнюю же неделю исполняла роль Главы миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на парламентских выборах. Президент, появившись в зале, приветствовал иностранную гостью открытой улыбкой и искренней доброжелательностью.



Вчера наблюдатели от ОБСЕ дали свои оценки увиденному в Беларуси. Сегодня Президент высказал свое мнение относительно заявленного наблюдателями. Он четко сформулировал, что хочет Беларусь от Европы.



Парламентская Ассамблея ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ традиционно принимают активное участие в наблюдении за выборами. БДИПЧ периодически претендует на ведущую роль в мониторинге выборов, но по отдельным процедурам подходы с Парламентской Ассамблеей не совпадают. Более того, международные наблюдатели так и не определились в единой методике оценки происходящего в ходе избирательных кампаний: нет общих подходов и велика доля субъективизма. Потому Президент не случайно сегодня высказался: "Не надо спешить с окончательными выводами". Но, по крайней мере, и тот вывод, который вчера прозвучал от международных наблюдателей, официальный Минск приятно удивил: выборы в нашей стране оценены ими, как соответствующие национальному законодательству.



Двойные подходы и двойная мораль – так охарактеризовал работу миссии наблюдателей от парламентской ассамблеи ОБСЕ Глава штаба наблюдателей СНГ Сергей Лебедев, который вслед за Анн-Мари Лизен появился в зеленом зале. Руководитель миссии Содружества на парламентских выборах в Беларуси дал свою оценку прошедшей избирательной кампании. Свободно, открыто, демократично, в соответствии с национальным законодательством и международными нормами. Такой вывод миссия СНГ сделала, наблюдая за всеми этапами избирательного процесса. Оценки же европейских коллег из ОБСЕ Сергея Лебедева искренне удивили.



Оценка наблюдателей ОБСЕ и то, что заявили в штабе миссии СНГ, важны в равной степени. Хотя, конечно, в Содружественном Штабе легче было найти общий язык. Может где-то на подсознательном уровне объединили общие славянские традиции. Потому оценки миссии наблюдателей СНГ искренне положительные.



Впрочем, Штабы и ОБСЕ и СНГ сошлись в одном – выборы в Беларуси признаны ими, как соответствующие национальному законодательству. Им даже не пришлось в очередной раз напоминать, что выборы в Беларуси проводятся для народа, для государства, а не для достижения цели соответствия неким стандартам. Парламент мы формируем для себя, а не для сторонних наблюдателей.