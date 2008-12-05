Минск посетит посол Колумбии в России Диего Тобон

Торгово-промышленные палаты Беларуси и Колумбии подпишут соглашение о сотрудничестве. Отметим, в 2007 году товарооборот между двумя странами превысил 29 миллионов долларов и увеличился практически в четыре раза по сравнению с 2006-м. Такой рост обеспечил экспорт белорусских минеральных удобрений. В текущем году товарооборот вырос уже более чем в четыре раза и превысил 83 миллиона долларов. Наиболее перспективные экспортные позиции для Беларуси – современная дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника, грузовые автомобили, автобусы, карьерные самосвалы, дизельные двигатели и продукция нефтехимической отрасли.