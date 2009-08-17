Минск посетила правительственная делегация Венесуэлы

Сегодня речь о двустороннем сотрудничестве пойдёт на высоком уровне.

Участники созданной совместной комиссии обсудят пути дальнейшего укрепления межгосударственного диалога. В течение нескольких дней правительственная делегация этой латиноамериканской страны ознакомится с отдельными секторами белорусской промышленности. Предполагается, что сегодня гости посетят предприятия Сморгони.

А накануне они побывали на «Белкоммунмаше», где ознакомились с ассортиментом продукции завода. Сейчас в Венесуэле активно развивается трамвайно-троллейбусное сообщение. А белорусские конструкторы могут предложить не только современную технику, но и сопровождение строительства под ключ: от прокладки путей до расчёта стоимости проезда.

«Благодаря дружбе наших президентов, между нашими государствам тоже существует тесное сотрудничество. Когда Уго Чавес давал нам поручения перед поездкой в Минск, то сказал, что бы мы посмотрели Беларусь и взяли на вооружение самое лучшее: все что можно внедрить нам у себя на родине», - рассказал Диосдадо Кабельо Рондон , министр строительства Боливарианской Республики Венесуэла.