Прямой эфир

Минск посетила делегация штаб-квартиры НАТО

21 марта 2009 18:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Североатлантический альянс положительно оценивает сотрудничество с Беларусью. Белорусские военные и представители Альянса обсудили сотрудничество в рамках программы "Партнерство ради мира". Для участия в этом проекте в нашей армии существует миротворческая рота, комендантский взвод и медицинский отряд специального назначения. Специалисты Альянса также ознакомились с отечественной системой обучения специалистов по поддержанию международного мира и безопасности. Представители НАТО отметили высокий уровень подготовки военнослужащих и выразили желание расширять сотрудничество.

Другие новости рубрики

Все новости
21 марта 2009 17:46

Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев проводят неформальную встречу в Сочи

20 марта 2009 09:12

Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев продолжат обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества

19 марта 2009 17:59

Лукашенко встретился в Москве с Медведевым