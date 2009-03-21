Минск посетила делегация штаб-квартиры НАТО

Североатлантический альянс положительно оценивает сотрудничество с Беларусью. Белорусские военные и представители Альянса обсудили сотрудничество в рамках программы "Партнерство ради мира". Для участия в этом проекте в нашей армии существует миротворческая рота, комендантский взвод и медицинский отряд специального назначения. Специалисты Альянса также ознакомились с отечественной системой обучения специалистов по поддержанию международного мира и безопасности. Представители НАТО отметили высокий уровень подготовки военнослужащих и выразили желание расширять сотрудничество.