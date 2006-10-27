Минск намерен сотрудничать с Астаной по всем направлениям

Об этом 27 октября заявил председатель Мингорисполкома Михаил Павлов на встрече с официальной делегацией казахстанской столицы во главе с заместителем мэра Эриком Султановым.Михаил Павлов поблагодарил делегацию за гостеприимство во время недавних Дней Минска в Астане. Председатель Мингорисполкома подчеркнул, что между минскими и казахстанскими партнерами установлены хорошие деловые и дружеские отношения. После переговоров в Мингорисполкоме делегация посетила торговый центр <Столица> и Минский автомобильный завод. Гости из Астаны проявили заинтересованность в закупках белорусской коммунальной техники.