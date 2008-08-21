Минск и Турция укрепляют сотрудничество

Об этом шла речь на встрече делегации из города и провинции Самсун с руководством белорусской столицы. Так, зарубежные гости заявили о готовности инвестировать различные социальные проекты, сотрудничать в строительной, продовольственной и сфере легкой промышленности, а также металлургии.



В целом Турция намерена расширить свое присутствие на белорусском рынке. Отметим, товарооборот с Минском с января по май этого года превысил 53 миллиона долларов. В белорусской столице 26 предприятий с участием турецкого капитала. А в общем товарообороте с зарубежными странами Турция занимает 21 место.