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Минск и Турция укрепляют сотрудничество

21 августа 2008 13:30
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Об этом шла речь на встрече делегации из города и провинции Самсун с руководством белорусской столицы. Так, зарубежные гости заявили о готовности инвестировать различные социальные проекты, сотрудничать в строительной, продовольственной и сфере легкой промышленности, а также металлургии.

В целом Турция намерена расширить свое присутствие на белорусском рынке. Отметим, товарооборот с Минском с января по май этого года превысил 53 миллиона долларов. В белорусской столице 26 предприятий с участием турецкого капитала. А в общем товарообороте с зарубежными странами Турция занимает 21 место.

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