Минск и Рига станут стратегическими партнерами

Об этом говорили сегодня на встрече руководства Мингорисполкома и делегации рижской думы.

Стороны обсудили несколько крупных бизнес-проектов. В частности, - об использовании Беларусью возможностей рижского порта по транспортировке нефтепродуктов и минеральных удобрений и созданию совместных предприятий. Латвийская сторона также заинтересована в технических мощностях предприятия «Белкоммунмаш». В течение месяца стороны оговорят возможности поставок трамваев и троллейбусов для рижского парка, с перспективой выхода на рынки стран СНГ и Евросоюза. Шла сегодня речь и о технической помощи Латвии в подготовке Беларуси к проведению предстоящего чемпионата мира по хоккею.