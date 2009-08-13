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Минск и Рига станут стратегическими партнерами

13 августа 2009 17:39
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Об этом говорили сегодня на встрече руководства Мингорисполкома и делегации рижской думы.

Стороны обсудили несколько крупных бизнес-проектов. В частности, - об использовании Беларусью возможностей рижского порта по транспортировке нефтепродуктов и минеральных удобрений и созданию совместных предприятий. Латвийская сторона также заинтересована в технических мощностях предприятия «Белкоммунмаш». В течение месяца стороны оговорят возможности поставок трамваев и троллейбусов для рижского парка, с перспективой выхода на рынки стран СНГ и Евросоюза. Шла сегодня речь и о технической помощи Латвии в подготовке Беларуси к проведению предстоящего чемпионата мира по хоккею.

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