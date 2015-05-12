Минск и Пекин станут городами-побратимами

Новости Беларуси. Партнерство на новом уровне. Минск и Пекин 11 мая подписали меморандум о сотрудничестве. Делегация из китайской столицы во главе с мэром города Ван Аньшунем встретилась с руководством Мингорисполкома. Речь шла об экономическом партнёрстве, взаимовыгодном обмене опытом в сферах образования и туризма.

Так, сейчас в минских вузах обучаются порядка трёх тысяч китайских студентов. Эту цифру планируют увеличить. В свою очередь университеты Пекина предоставят белорусским студентам стипендии на учёбу в восточной столице.

Расширить сотрудничество планируют и в сфере транспортных коммуникаций. В белорусскую столицу из Китая доставят 18 новых электровозов, а часть железной дороги модернизируют, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Мы в самое ближайшее время разработаем проект и подпишем соглашение о побратимстве между двумя городами.

Мы договорились, что мы создаем рабочую группу, в которую войдут китайские и белорусские специалисты, и мы будем поэлементно отрабатывать каждое направление. Мы сделаем все возможное, чтобы две столицы максимально быстро и максимально четко сработали, и мы начали развиваться по всем направлениям, начиная от торгово-экономических, заканчивая социально-культурными.

Ван Аньшунь, мэр Пекина (Китай):

Дружеские отношения между Пекином и Минском важны для обеих сторон. Поэтому наше сотрудничество будет углубляться в сфере и науки, и высоких технологий, и биолекарствах, образовании, культуре, строительстве и других. За счет этого произойдет обогащение народов наших стран.

Прочные узы связывают две столицы уже 18 лет. В 2014 году товарооборот составил более миллиарда долларов. В Китай Минск экспортирует геодезические и топографические приборы и аппаратуру, электронные интегральные схемы, автозапчасти. С помощью китайских инвесторов в центре Минска построили гостиницу, а в границах улицы Тимирязева и проспекта Победителей сейчас возводится жилой квартал.