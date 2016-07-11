Минск и китайская провинция Гуандун подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта

Новости Беларуси. К новым высотам. Обмен тренерскими составами и спортсменами, проведение совместных соревнований, развитие туризма – новые возможности перед атлетами Минщины открывает соглашение с представителями Поднебесной в сфере спорта. Меморандум о сотрудничестве руководство области подписало с китайской провинцией Гуандун. Это давние друзья и партнеры столичного региона.

Более крупную внешнеторговую базу Китая с Минской областью связывает не один проект в сфере экономики, культуры, промышленности. Развитие белорусско-китайского индустриального парка – без сомнений, одно из наиболее крупных достижений совместной работы.

Во время встречи китайская делегация также отметила высокий уровень подготовки наших спортсменов, достижения гимнастов и тяжелоатлетов, белорусскую спортивную школу, которая особое внимание придает будущим звездам олимпа. Создание совместного туроператора – еще одна идея, которую стороны намереваются реализовать в скором времени, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.