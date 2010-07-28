Башар Асад пригласил Александра Лукашенко посетить Сирию с официальным визитом. Об этом говорится в совместной декларации президентов обеих стран. Накануне лидеры государств в Минске договорились о стратегическом партнерстве Беларуси и Сирии.

Минск и Дамаск четко дали понять: отношения двух стран выходят на стратегический уровень партнерства. Это значит, что добавится работы и чиновникам, и бизнесменам. Речь идет не только о повышении товарооборота между странами, а о более масштабном прорыве в развитии двусторонних отношений.

Леонид Гончар, сотрудник Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

Стратегическое партнерство в экономической сфере предполагает вывод этих отношений на более развитый уровень, посредством создания совместных производство — по сборке тех же тракторов. Это выгодно, в первую очередь, для белорусской стороны, это выгодно и для Сирии.

Сборочные производства белорусской техники в Сирии в данном случае можно рассматривать, как серьезный шаг для выхода в экономически мощную индустрию рынков Востока. Также белорусская сторона поддержала стремление Дамаска к формированию зоны свободной торговли между Сирией и всеми странами-членами Таможенного союза. Стороны готовы перейти к созданию совместных инвестпроектов в сфере машиностроения. Усилится сотрудничество в сельском хозяйстве, жилищном строительстве, нефтехимии. Да и белорусским бизнесменам есть чему поучиться у сирийских коллег.

Вадим Боровик, политолог:

Сирийские предприниматели славятся своей предприимчивостью, своими традициями ведения бизнеса — это порядочные предприниматели, которые готовы инвестировать в долгосрочные проекты и заинтересованы в том, чтобы эти проекты работали в том числе и для белорусского народа.

Беларусь и Сирия будут сверять часы и в сфере высоких технологий. Минск и Дамаск поделятся опытом в образовании, здравоохранении, культуре, туризме и спорте.

Михаил Образов, председатель общественной организации:

Экотуризм, агротуризм — ведь этого в Сирии нет. В Сирии есть горы, есть свои красоты, древние строения, а у нас есть свои. И почему бы нам не наладить обменный туризм по линии молодежи, по линии других организаций?

Беларусь и Сирия уже давно говорят на одном языке. Александр Лукашенко дважды с официальным визитом бывал в Дамаске . Последний — в 2003 году. Минский раунд переговоров двух лидеров принес ещё больший пакет совместных договоренностей, о реализации которых Президенты будут говорить уже во время следующего визита Александра Лукашенко в Дамаск.